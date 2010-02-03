У 2009 році понад півмільйона українців зверталися до адвокатів

Протягом 2009 року в Україні за юридичною допомогою до адвокатських об‘єднань звернулося понад 463,5 тис. фізичних та 70,7 тис. юридичних осіб.

Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук з посиланням на звіт Міністерства юстиції про роботу адвокатських об‘єднань протягом 2009 року.

Найчастіше, за словами Міністра, як громадяни, так і юридичні особи зверталися до адвокатів за юридичними консультаціями. Торік таких консультацій було надано понад 310 тис. фізичним особам та понад 56,5 тис. юридичним особам.

Крім того, майже 83,5 тис. громадян зверталися по допомогу до адвокатів при розгляді кримінальних справ. Зокрема, з моменту затримання чи арешту до адвокатів звернулося 13 тис. громадян, з моменту пред‘явлення обвинувачення – понад 16 тис. громадян.

При розгляді кримінальних справ у судах допомогою адвокатів користувалося майже 45,5 тис. громадян. При цьому, адвокатами було оскаржено 18,7 тис. судових рішень, з яких 5,8 тис. оскаржень було задоволено.

Серед інших категорій справ, що розглядалися в судах у 2009 році, громадяни та юридичні особи найчастіше залучали адвокатів при розгляді цивільних справ. Зокрема, за юридичною допомогою до адвокатських об‘єднань зверталися понад 53 тис. фізичних та 3,1 тис. юридичних осіб.

При розгляді адміністративних справ у судах до адвокатів зверталося 8,3 тис. фізичних та 1,1 юридичних осіб. При розгляді господарських справ до адвокатів зверталося 3,5 тис. фізичних та 5,6 тис. юридичних осіб. При необхідності здійснювати представництво в державних і громадських органах до адвокатів зверталося 4,8 тис. фізичних та 4,2 юридичних осіб.

Загалом, у ході досудового та судового розгляду справ у судах адвокатами було оскаржено 56172 дій органів дізнання, досудового слідства та судових рішень. При цьому було задоволено 22610 адвокатських подань.