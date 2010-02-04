Прокуратура перевірила Чернівецького і залишилася задоволена

Прокуратура міста Києва встановила, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернення до киян із закликом щодо голосування «за» чи «проти» будь-якого з кандидатів на пост Президента України не підписував, відповідно, доручення на розповсюдження агітаційних матеріалів не надавав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, перевірку щодо розповсюдження матеріалів передвиборчої агітації проти кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА нібито від імені Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було організовано за зверненнями народних депутатів Миколи АЗАРОВА та Олександра СУПРУНЕНКА. Такі агітки без жодних вихідних даних в переддень першого туру голосування були вкинуті у поштові скриньки жителів Києва.

Прокуратура Києва, зважаючи на наявність ознак кримінального злочину, а саме – перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права, поєднаного з обманом виборців, доручила Головному управлінню Служби безпеки України в місті Києві та Київській області здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до розповсюдження зазначених агітаційних матеріалів та обставин виготовлення цієї продукції.

На даний час прокуратурою столиці вживаються усі необхідні заходи до встановлення замовників, виконавців та інших осіб, причетних до вчинення таких неправомірних дій.