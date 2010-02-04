У Києві викрито хакерів, які пограбував електронний банк

Співробітники СБУ викрили у Києві правопорушників, які своєю діяльністю завдавали збитків українським операторам зв’язку і порушували роботу телекомунікаційної мережі держави.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, з’ясовано, що, отримавши доступ до головної автоматизованої системи, зловмисники дізналися технологічну, робочу та конфіденційну інформацію, зокрема, дані про коди серійних номерів електронних ваучерів поповнення рахунків. Ділки скористалися службовою інформацією компанії - створили і реалізували клони оригінальних карт поповнення рахунків на суму понад 20 тисяч гривень. Протиправні дії призвели до підробки інформації, яка зберігається у системах управління мережами телефонів, викривлення процесу її опрацювання під час розрахунків із споживачами.

За отриманими матеріалами слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області порушено кримінальну справу за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Слідство триває.