Харківська облрада вимагає скасувати укази Президента про Бандеру і Шухевича

Харківська обласна рада вимагає відмінити укази Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звань Героя України провіднику ОУН Степану Бандері і головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу, а також про визнання воїнів ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву про недопущення, як вважають депутати, «нав`язування суспільству ідеології націоналізму і фашизму» було прийнято 3 лютого на позачерговій сесії облради.

На думку депутатів, ця проблема набуває особливої гостроти у зв`язку з присвоєнням Президентом В.ЮЩЕНКОМ звання Героя України С.БАНДЕРІ і визнанням воїнів ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України.

«Громада Харківської області і депутатський корпус Харківської обласної ради з обуренням сприйняли ганебні укази Президента України, якими вояки ОУН-УПА визнані учасниками боротьби за незалежність України і присвоєння звання Героя України Степану Бандері, який, очолюючи ОУН у довоєнні роки і під час Великої Вітчизняної війни, активно співробітничав з окупантами, будучи агентом спецслужб», - йдеться в заяві.

На думку його авторів, «ці укази Президента України, разом з раніше прийнятим аналогічним указом щодо військовослужбовця вермахту Романа Шухевича, стали черговою образою для ветеранів Великої Вітчизняної війни та їх нащадків».

«Немає сумнівів, що останні укази, як і попередні, такі, що стосуються діяльності ОУН - УПА та її керівників, не мають нічого спільного з історичною правдою, є неприпустимими в цивілізованій країні, вносять розкол у суспільство і підривають авторитет України на міжнародній арені як демократичної, правової, європейської держави», - підкреслюється в заяві.

Обласна рада вимагає «не збільшувати ту безодню, що вже існує між нинішнім Президентом України і переважною більшістю громадян, не принижувати честі і гідність народу України, не ганьбити високе звання глави держави і скасувати видані укази».