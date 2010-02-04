Стрижак обурений невиконанням Верховною Радою рішень КС

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК обурений невиконанням Верховною Радою протягом останніх кількох років більш як десяти рішень КС і застерігає депутатів від спроб контролювати роботу суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

”Було наше звернення до народних депутатів про те, що упродовж декількох років систематично не виконуються рішення Конституційного Суду. І ми нагадали і народним депутатам, і пану ЛИТВИНУ, що, відповідно до Конституції України, вони зобов’язані виконувати рішення Конституційного Суду. Ми нагадали, які наслідки для держави мають ці невиконання рішень. Тому останній приклад - протистояння у Вищому адміністративному суді, тому що Верховна Рада не виконала рішення КС про те, щоб у законодавчому порядку виробити і врегулювати питання про призначення голів судів... Не тільки це рішення не виконується. Не виконується більше десяти рішень Конституційного Суду”, - сказав А.СТРИЖАК.

При цьому він звернув увагу на те, що разом із невиконанням рішень КС парламент намагається встановити контроль за діяльністю суду. ”Коли Верховна Рада збирається контролювати Конституційний Суд - далі нікуди, ми так далеко можемо зайти. Де є норма - чи в законі, чи у Конституції - право контролювати Конституційний Суд з боку Верховної Ради і народних депутатів?” - запитав А.СТРИЖАК.

Він нагадав, що у законі про Конституційний Суд, у статті 70 ”чітко записано, що КС може зажадати від органу, який виконує рішення, як він його виконує і коли. І може навіть вказати на порядок виконання рішення”.