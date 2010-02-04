Зміни до закону про вибори Президента будуть опубліковані завтра

Завтра Закон «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» буде опубліковано в одному з тих видань, які уповноважені друкувати офіційні документи.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що «завтра цей закон набуде чинності».

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що «другий тур виборів Президента України буде відбуватися відповідно до чинного закону з тими змінами, які унеможливлюють зрив роботи виборчих комісій». Він висловив сподівання, що «вони будуть тільки запобіжниками і ними користуватись не доведеться».