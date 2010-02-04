Кабмін дозволив застосовувати принцип мовчазної згоди

Кабінет міністрів України дозволив застосовувати принцип мовчазної згоди.

Це передбачено постановою уряду від 27 січня 2010 р., яка розміщена на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з постановою, у разі, якщо минає 10 днів з моменту надання суб`єктом господарювання дозвільних документів і він не одержує позитивної відповіді або відмови, то набуває чинності право вести певну діяльність. При цьому підприємець може вести госпдіяльність без отримання дозвільного документа, а на підставі копії поданих документів з позначкою дати їх прийняття в дозвільний орган.