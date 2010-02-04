Кабмін дозволив застосовувати принцип мовчазної згоди
17:28, 04 лютого 2010Право
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Не отримав відповіді – значить усі згодні
Кабінет міністрів України дозволив застосовувати принцип мовчазної згоди.
Це передбачено постановою уряду від 27 січня 2010 р., яка розміщена на офіційному сайті Кабміну.
Згідно з постановою, у разі, якщо минає 10 днів з моменту надання суб`єктом господарювання дозвільних документів і він не одержує позитивної відповіді або відмови, то набуває чинності право вести певну діяльність. При цьому підприємець може вести госпдіяльність без отримання дозвільного документа, а на підставі копії поданих документів з позначкою дати їх прийняття в дозвільний орган.
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