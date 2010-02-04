Рішення про висловлення недовіри Бондарю оскаржується у суді

Депутат Дніпропетровської обласної ради, член фракції „Наша Україна” Вадим ШЕБАНОВ подав адміністративний позов у Кіровський районний суд Дніпропетровська щодо скасування рішення облради про висловлення недовіри голові Дніпропетровської облдержадміністрації Віктору БОНДАРЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШЕБАНОВ повідомив журналістам.

За його словами, Дніпропетровська облрада, ухваливши зазначене рішення, порушила процедуру і регламент сесії.

Депутат уточнив, що рішення про недовіру В.БОНДАРЮ не було внесено у проект і було проголосоване з голосу, що є порушенням.

За словами В.ШЕБАНОВА, висловлювати недовіру голові ОДА Дніпропетровська облрада могла лише після звіту В.БОНДАРЯ, якого на сесії облради 3 лютого не було. Натомість, зазначив депутат, облрада у грудні 2009 року затвердила на сесії звіт голови ОДА.

„Це просто передвиборче шоу, і я як депутат обурений спробою втягнути мене у нього, щоб потім на всю Україну протрубити від імені всього депутатського корпусу про засудження губернатора”, - наголосив В.ШЕБАНОВ.

За його словами, Кіровський райсуд Дніпропетровська розгляне адміністративний позов 5 лютого.