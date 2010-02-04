КС запитують про порядок призначення суддів на адмінпосади

3 лютого до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 47 народних депутатів щодо постанови Верховної Ради «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад» від 30 травня 2007 року № 1098–V.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення у Секретаріат суду.