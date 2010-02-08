У рейсовому автобусі прикордонний пес знайшов кулемет та пістолет

У пункті пропуску «Могилів-Подільський», що у Вінницькій області, натренований на пошук зброї службовий собака допоміг прикордонникам знайти кулемет та пістолет, а також різноманітні аксесуари до них.

Як повідомили УНІАН у відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, зокрема, у двох обгорнутих поліетиленом пакунках, які знаходилися у багажному відділенні автобуса «Кишинів-Москва», прикордонно-митна оглядова група виявила чеський пістолет «ЧЕЗЕТ - 50», зразка 1950 року калібру 7,65 мм, югославський кулемет М-53/42 зразка 1953 року калібру 7,92 мм, а також лафет, скриньку на 250 набоїв, магазин на 50 набоїв та 6 стрічок на 50 набоїв кожна для кулемету.

Власником вантажу виявився один з пасажирів автобуса. 38-річний житель Москви запевняв співробітників пункту пропуску, що знайдені предмети є не бойовою зброєю, а лише її муляжами.

Проти росіянина складено документи про порушення митних правил, вилучені пістолет, кулемет направили у Вінницю на експертизу, яка має встановити, чи це дійсно макети, чи бойова зброя, зазначили у прикордонній службі.