Посольство США у Києві запроваджує нову електронну анкету для звернення щодо отримання неімміграційних віз

З 26 лютого 2010 року усі, хто звертатиметься по неімміграційні візи США до посольства США у Києві, повинні будуть користуватися новою електронною анкетою – формою DS-160.

Як повідомили УНІАН в посольстві США в Україні, це не стосується віз нареченої/нареченого.

Форма DS-160 замінить три форми, які використовувалися раніше (DS-156, DS-157, та DS-158). Нова форма є ключовим елементом у глобальному плані Бюро консульських справ Державного департаменту США із запровадження електронної обробки візових анкет.

Заповнюючи нову електронну анкету DS-160, треба буде електронно завантажити фотокартку для анкети, заповнити саму анкету англійською мовою і надіслати її через Інтернет. Заповнену форму DS-160 слід надсилати заздалегідь, до призначеної дати співбесіди. Потім треба роздрукувати одну сторінку-підтвердження подачі форми і принести її з собою до Консульського відділу у день призначеної співбесіди.

Завантажити нову форму DS-160 можна на веб-сайті: https://ceac.state.gov.

Після 26 лютого Консульський відділ прийматиме від аплікантів лише сторінку-підтвердження подачі анкети DS-160. (Примітка: особи, які отримують візи нареченого/нареченої (K), повинні, як і раніше, надавати заповнену форму DS-156. Це єдиний виняток у запровадженні нової форми DS-160. Ми надсилаємо форму DS-156 особам, які звертаються по візи нареченого/нареченої, разом із пакетом відповідних інструкцій для отримання цього типу віз. Цю форму можна також заповнити електронно на веб-сторінці https://evisaforms.state.gov/ds156.asp і потім роздрукувати).

Докладнішу інформацію про нову електронну анкету для отримання віз DS-160 можна знайти на веб-сайті Державного департаменту США: http://travel.state.gov/visa/frvi/forms/forms_4401.html.