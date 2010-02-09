Спостерігачі з Канади побачили недоліки виборчого законодавства

Місія спостерігачів Канади не побачила системних фальсифікацій на виборах Президента України, але наголошують на недоліках виборчого законодавства.

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН спостерігачів від Канадсько-української фундації, Конгресу українців Канади та групи спостерігачів від “КАНАДЕМ”.

Зокрема, голова місії Канадсько-української фундації Богдан ОНІЩУК зауважив, що вони не бачили “системних порушень та масових фальсифікацій у другому турі виборів”, хоча зафіксували деякі порушення.

У попередньому звіті канадських спостерігачів наголошується, що в областях, де велося спостереження, були вжиті адекватні зусилля, щоб вибори відповідали міжнародним стандартам вільних і справедливих виборів. “Однак для здійснення вільних та справедливих виборів як постійно діючого демократичного процесу бракує політичної волі у найвищих ешелонах влади”, - наголошується у звіті.

За словами Б.ОНІЩУКА, серед головних недоліків є незалучення громадських організацій до спостереження за виборами, нереєстрація спостерігачів від Грузії, а також, головне, заполітизованість членів комісій усіх рівнів – від ЦВК до ДВК.

Б.ОНІЩУК наголосив, що у більшості демократичних країн світу організацією виборчого процесу займаються незалежні громадські організації, які створюються при урядах країн.

Депутат канадського парламенту Джеймс БЕЗАН, який також був спостерігачем на українських виборах, зауважив, що його вразила партійність членів виборчих комісій. На його думку, це створює конфлікт інтересів, коли комісії – починаючи від ЦВК - змушені віддавати перевагу “не демократії, а партійним пріоритетам”.

Тому спостерігачі рекомендують українській владі проаналізувати досвід інших країн світу з тим, щоб створити спеціальну громадську службу на рівні окружних і дільничних комісій. Дж.БЕЗАН зауважив, що партії, звичайно, повинні мати своїх спостерігачів у комісіях, але вони не повинні впливати на роботу членів комісії.

Також його вразила кількість коштів, які витратили кандидати на виборчу кампанію. За його словами, канадські спостерігачі рекомендують у законодавстві обмежити кількість видатків кожного кандидата.