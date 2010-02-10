Новий Президент не може скасувати присвоєння Бандері звання Героя

«Ніхто, навіть новообраний Президент України, не може скасувати Указ про присвоєння звання Героя України будь-якій особі, в тому числі й Степану Бандері». Про це заявив член Правління Української народної партії Володимир СТУПАК, наголосивши, що, згідно зі ст. 4 Статуту «Звання Героя України», ніхто не має права позбавити особу, якій присвоєно звання «Герой України» його нагороди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, так політик прокоментував заяву депутата Державної думи Російської Федерації Андрія НАЗАРОВА, що Віктор ЯНУКОВИЧ, у разі оголошення його Президентом, повинний відмінити Указ Віктора ЮЩЕНКО про присвоєння звання Героя України С.Бандері.

«До того ж, згідно цього документу, присвоєння звання «Герой України» може бути проведене посмертно, тому вся аргументація деяких юристів, щодо відсутності у С.Бандери українського громадянства, має бути відкинута», - підкреслив представник УНП, зазначивши, що «у цьому випадку треба тоді, наприклад, й відміняти присвоєння звання Героя України посмертно Василю Стусу чи Володимиру Івасюку, які теж не були громадянами незалежної України».

«Таким чином, якою б не була позиція новообраного Президента, він не має ні юридичного, ні морального права відміняти Укази свого попередника про присвоєння звання Героя України, як і діючий Президент В.ЮЩЕНКО не відміняв укази свого попередника Леоніда КУЧМИ, який присвоював звання Героя України навіть таким неоднозначним політикам із його «свити» як Тетяна ЗАСУХА чи Юрій БОЙКО», - зауважив В.СТУПАК.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2010 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв звання Героя України провіднику ОУН С.Бандері. За словами В.ЮЩЕНКА, С.Бандера боровся за незалежну країну. “І тому, якщо всій нації дати гармонійне посилання з цієї сторінки історії, то краще за все - зробити вчинок. Я його сьогодні зробив, щоб показати значній частині українців, які не знають дійсної місії, чину, ролі Степана Бандери, - будь ласка, ознайомтеся, це людина, яка боролася за Україну, коли про неї мало хто так піклувалися. Для іншої частини, які знають про цей чин, про цей вчинок - це комплімент, що кожна людина, яка присвятила себе боротьбі за наш суверенітет, за нашу незалежність, рано чи пізно ми стоятимемо перед фактом, що правда торжествуватиме”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в підписанні відповідного указу не треба шукати політики, водночас він закликав пам`ятати історію України в частині боротьби за незалежність.

1 лютого кандидат у президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що на посту глави держави змінить систему відзначення громадян державними нагородами. «Коли займаються героїзацією сумнівних героїв України – це нічого, окрім обурення, не викликає ні у нас в країні, ні за її межами», - вважає В.ЯНУКОВИЧ. На його думку, неправильно нагороджувати людей, які жили у минулому-позаминулому століттях, нагородами сучасної України. «Ми таку систему ліквідуємо», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.