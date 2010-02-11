На Львівщині за хабар затримано мера міста Винники

Сьогодні львівські правоохоронці затримали міського голову Винників Теодора ГУДЗЯКА під час одержання хабара.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Львівського міського управління міліції Ігор ЦІКАЛО.

Як поінформував І.ЦІКАЛО, Т.ГУДЗЯКА та посередника у передачі хабара в розмірі кількох тисяч доларів було затримано «на гарячому».

«Хабар вимагався за виділення земельної ділянки у м. Винники. Кілька тисяч доларів - це лише частина суми хабара, який вимагався», - уточнив І.ЦІКАЛО.

Начальник львівської міліції відмовився повідомляти інші деталі, зазначивши, що «зараз триває оформлення справи» і буде вирішуватися питання про порушення кримінальної справи.