Рішення суду щодо «Кребо» може призвести до зростання цін на авіапальне

Черговий виток конфлікту навколо найбільшого в Україні авіазаправника – компанії «Кребо» - може спричинити перебої з поставками пального для суден в аеропорту «Бориспіль» і зростання цін на авіапальне. Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ-Украина», посилаючись на думки експертів.

«Коли минулого разу стався штурм заправного комплексу «Кребо», ціни на авіапальне зросли на 20%. Зараз всі оператори уважно стежать за конфліктом, і будь-яка наступна дія силовиків неодмінно позначиться на ринку», – вважає аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр СІРЕНКО.

«Зростання цін, у свою чергу, знову розв`яже руки Антимонопольному комітету України, який, на думку «Кребо», після вчорашніх заяв в пресі тільки на це і чекає», - відзначає він.

У свою чергу, генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Борис ШАХСУВАРОВ заявив, що виступає за швидке врегулювання конфлікту з «Кребо».

«Якщо цього не станеться, можуть розпочатися перебої з поставками пального для повітряних суден», – говорить голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

Видання нагадує, що днями Бориспільська міжрайонна прокуратура зробила спробу позбавити майна компанію «Кребо».

«Вчора стало відомо, що за позовом прокуратури суд припинив дію правоустановчих документів компанії на заправний комплекс в аеропорту ”Бориспіль”. Рішення вже оспорене, але конфлікт не вичерпано, що може призвести до перебоїв з авіаційним пальним у головному аеропорту країни», - відзначає «КоммерсантЪ-Украина».

Оболонський районний суд Києва 1 лютого поточного року ухвалив рішення, яке скасовує правоустановчий документ (рішення третейського суду при юридичній компанії «Принцип» від 21 грудня 2006 року), що дозволяє компанії «Кребо» володіти комплексом із заправляння літаків в аеропорту «Бориспіль», повідомила 11 лютого прес-служба авіазаправника.

У прес-центрі Бориспільської міжрайонної прокуратури коментувати свій позов відмовилися. Проте, як випливає з визначення суду, рішення третейського суду з питання права власності на склад централізованого заправляння літаків ухвалене з порушенням чинного законодавства, зокрема закону «Про третейські суди».

* * * ЗАТ ”Спільне українсько-голландське підприємство «Кребо» опікується оптовою і роздрібною торгівлею нафтопродуктами. Середній добовий обсяг заправляння літаків становить 400-450 тонн.

Movida Intl Holdigs And Finance BV належить 78% акцій ЗАТ ”СП ”Кребо”, ЗАТ ”Укртатнафта” - 11%.