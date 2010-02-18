Мати постраждалих від насильства дітей просить слова

Мати постраждалих від насильства дітей Олена ПОЛЮХОВИЧ просить голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА надати їй можливість виступити перед народними депутатами з метою оприлюднення інформації, яку приховує Генеральна прокуратура.

Про це йдеться у листі матері потерпілих дітей О.ПОЛЮХОВИЧ до голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

О.ПОЛЮХОВИЧ нагадує, що чотири місяці тому була створена парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування обставин зґвалтування її малолітніх дітей.

Але, заявляє О.ПОЛЮХОВИЧ, ТСК не змогла ефективно запрацювати через те, що “голова цієї слідчої комісії, народний депутат Катерина САМОЙЛИК робить усе, аби засідання комісії не відбувалися”.

“Натомість 17 лютого пані САМОЙЛИК брала участь у прес-конференції, яку влаштовував один з фігурантів справи, що “розслідує” її комісія, директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ... Більшого цинізму й годі було чекати”, - наголосила О.ПОЛЮХОВИЧ.

За її словами, К.САМОЙЛИК тоді заявила, що “вісім років проводить в “Артеку” різні фестивалі, дуже добре ставиться до керівництва дитячого табору і висловила жаль, що “політики придумали такі нісенітниці про “Артек”. “У зв’язку з цим мені хочеться запитати пані САМОЙЛИК, яке моральне право вона мала очолювати слідчу комісію, що повинна з`ясувати обставини кримінальної справи, знаючи, що не зможе неупереджено підходити до своїх обов`язків?” - йдеться у листі.

Як також вважає О.ПОЛЮХОВИЧ, попри спроби окремих народних депутатів донести до Генеральної прокуратури та до громадськості низку фактів, що можуть привести слідство до інших підозрюваних, реальний парламентський контроль за розслідуванням цієї справи відсутній. “І саме це, на мою думку, дає змогу Генеральній прокуратурі не просто затягувати об’єктивне розслідування, озираючись на політичну обстановку, а й знаходити все нові причини, які унеможливлюють проведення розслідування”, - заявляє О.ПОЛЮХОВИЧ.

”Володимире Михайловичу, я довго мовчала, боячись, щоб мене не звинуватили у тому, що я є якоюсь передвиборчою технологією, частиною політичної гри тощо. Я не хотіла розголосу цієї кримінальної справи, та мене ніхто не питав, чого я хочу. Мене та моїх дітей просто взяли та цинічно втоптали в місиво політичних інтриг, розголосивши обставини справи, прізвища потерпілих та обвинувачених, таємницю усиновлення. Зараз я хочу сказати, що я втомилася чекати закінчення виборів, які в нашій країни є перманентними, та прошу надати мені можливість виступити перед народними депутатами з метою донести до депутатів та громадськості ті факти, про які ніколи не скаже Генеральний прокурор. Оскільки відповідальні за слідство прокурорські працівники постійно його дезінформують, переслідуючи власні інтереси”, - заявила О.ПОЛЮХОВИЧ, звертаючись до голови парламенту.

На її переконання, “в умовах, коли сама Генеральна прокуратура працює з озиранням на те, як змінюється політична ситуація в країні, я вважаю, що посилення Верховною Радою контролю за дотриманням законності та недопущення умисної чи неумисної халатності в цій кримінальній справі піде на користь розслідуванню та встановленню правди, якою шокуючою вона б не була”.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2009 р. Верховна Ради України ухвалила постанову про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин, пов’язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх.

Головою цієї комісії обрано народного депутата України Катерину САМОЙЛИК (фракція КПУ), її заступником - Євгена СУСЛОВА (фракція БЮТ). Також до складу комісії увійшли Віталій КОРЖ (фракція Партії регіонів), Олександр БОБИЛЬОВ (фракція НУ-НС), Сергій ТЕРЕЩУК (фракція Блоку Литвина).

Довідка УНІАН. 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають жодного відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що в скандалі фігурують троє народних депутатів.

У свою чергу 14 жовтня 2009 року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні 2009 року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей – головного редактора журналу ”Артек” Дмитра ПОЛЮХОВИЧА.