КС завтра оприлюднить рішення у справі щодо міграційної політики

Конституційний Суд завтра оприлюднить прийняте 17 лютого рішення у справі щодо державного управління в сфері міграційної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зокрема, йдеться про рішення у справі за конституційним поданням Президента щодо конституційності окремих положень постанов Кабінету міністрів „Питання Державної міграційної служби України“, „Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби“, „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету міністрів України“, Розпорядження Кабінету міністрів України „Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії“.

Глава держави наголошує, що ці акти змінюють структуру, чисельність та обсяг функцій Міністерства внутрішніх справ України, безпідставно покладають на Державну міграційну службу України функції, закріплені законами за МВС та іншими державними органами, вирішують ряд питань, що можуть бути реалізовані виключно шляхом прийняття відповідних законів. На думку автора клопотання, видавши зазначені постанови та розпорядження, уряд порушив низку положень Конституції України.

Суддя доповідач у справі – Петро СТЕЦЮК.

Початок о 10 годині.

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