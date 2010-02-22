Суд підтвердив законність придбання акцій «Укртатнафти»

Вищий господарський суд України відмовив НАК «Нафтогаз України» в задоволенні касації, якою компанія оскаржувала рішення судів першої інстанції про визнання законною операції з придбання компанією «Корсан» (м. Дніпропетровськ) 18,296% акцій ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За інформацією співбесідника агентства, Вищий госпсуд залишив у силі постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 17 листопада 2009 року, яким у свою чергу підтверджується законність рішення Господарського суду Полтавської області від 3 вересня 2009 року.

У своїх позовних вимогах НАК «Нафтогаз України» просив визнати недійсними рішення правління «Укртатнафти» про затвердження порядку реалізації акцій, про створення аукціонної комісії, затвердження звіту компанії «СВАН Консалтинг» про оцінку пакета акцій та інших рішень, пов`язаних з проведенням конкурсу з продажу 18,296% акцій ЗАТ «Укртатнафта», що реалізовується.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2009 року Господарський суд Полтавської області відмовив НАК «Нафтогаз України» у задоволенні позову про визнання незаконним продажу 18,296% акцій ЗАТ «Укртатнафта».

Нагадаємо, 27 червня 2009 року ТОВ «Корсан» придбало на аукціоні за 2,1 млрд. грн. 18,296% акцій ЗАТ «Укртатнафта». Стартова ціна становила 1,5 млрд. грн.

Після чого НАК «Нафтогаз України» оскаржила результати аукціону в суді.

Раніше Господарський суд Полтавської області виніс рішення, згідно з яким ЗАТ «Укртатнафта» зобов`язано було реалізувати 18,296% акцій своїм акціонерам.

Даний пакет акцій раніше належав американській компанії SeaGroup Internacional і швейцарській компанії AmRuz Trading. Акції були викуплені ними при створенні СП на користь співзасновників з Татарстану – компанії «Татнафта» і уряду Республіки Татарстан.

Проте в 2009 році Вищий госпсуд України визнав придбання цінних паперів цими офшорними компаніями неправомірним. Підставою для вирішення послужило те, що внесені в рахунок оплати векселі не були погашені компаніями у встановлений законом термін.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) було створене в 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ЗАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».