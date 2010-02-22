КС висловився щодо права комунальних підприємств на пільги

Верховна рада (ВР) АР Крим, сільські і селищні ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо загальнодержавному податку на прибуток підприємств комунальної власності, якщо податок зараховується до бюджетів АР Крим, сільських, селищних, місцевих бюджетів, у рамках сум, які підлягають зарахуванню до цих бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення, прийняте 16 лютого, сьогодні оприлюднив Конституційний суд України щодо справи за конституційним поданням АТ «Страхова компанія «Аванте» щодо офіційного трактування положень частини другої статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року № 1251-XI з подальшими змінами, і статті 15 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР з подальшими змінами.

Автори звернення просили КСУ роз`яснити зазначені вище положення законів у зв`язку з неоднозначним їх використовуванням судами загальної юрисдикції і органами державної податкової служби. Положення стосуються права ВР АРК і місцевих рад встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у рамках сум податку, які надходять до їх бюджетів.

Таким чином, згідно з рішенням КСУ, Верховна рада АРК, сільські, селищні, місцеві ради мають право безпосередньо на підставі частини другої статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» встановлювати пільги щодо загальнодержавного податку на прибуток підприємств комунальної власності, якщо він відповідно до законів України надходить до бюджету АРК, сільських, селищних, місцевих бюджетів, у рамках сум, які підлягають зарахуванню до цих бюджетів.