Установлено нове професійне свято - День нотаріату

Президент України Віктор Ющенко своїм указом від 22 лютого 2010 року № 211/2010 встановив нове професійне свято - День нотаріату. Згідно з указом, свято має відзначатися щорічно 2 вересня. Указ видано враховуючи значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів…