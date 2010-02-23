Міністр юстиції нагадав, коли можлива зміна статусу державної мови

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК наголошує, що зміна статусу державної мови може відбутися лише за умови внесення змін в Конституцію.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком «гарячої лінії» в клубі Кабінету міністрів України, відповідаючи на запитання щодо його ставлення до пропозицій надати російській мові статус другої державної.

«Питання мови української як державної визначено Конституцією і без внесення змін в Конституцію це питання вирішити неможливо… На моє переконання, Конституція України, закон про мови створили належну базу для використання і державної мови, і інших мов. На моє переконання, громадяни України не мають обмежень, щоб в побуті використовувати будь-яку мову, в тому числі мови меншин», - сказав М.ОНІЩУК.