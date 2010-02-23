Міністр юстиції нагадав, коли можлива зміна статусу державної мови
Лише за умови внесення змін до Конституцію
Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК наголошує, що зміна статусу державної мови може відбутися лише за умови внесення змін в Конституцію.
Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком «гарячої лінії» в клубі Кабінету міністрів України, відповідаючи на запитання щодо його ставлення до пропозицій надати російській мові статус другої державної.
«Питання мови української як державної визначено Конституцією і без внесення змін в Конституцію це питання вирішити неможливо… На моє переконання, Конституція України, закон про мови створили належну базу для використання і державної мови, і інших мов. На моє переконання, громадяни України не мають обмежень, щоб в побуті використовувати будь-яку мову, в тому числі мови меншин», - сказав М.ОНІЩУК.