Черновецького призначено членом Вищої ради юстиції
17:01, 25 лютого 2010Право
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Указ… Ющенка
Голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО призначено членом Вищої ради юстиції замість Степана ГАВРИША.
Відповідний указ № 262/2010 24 лютого підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
Як повідомляє офіційний сайт Президента, указ підписано відповідно до статті 131 Конституції України та статей 5 і 9 Закону України «Про Вищу раду юстиції».
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