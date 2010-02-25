Черновецького призначено членом Вищої ради юстиції

Указ… Ющенка

Голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО призначено членом Вищої ради юстиції замість Степана ГАВРИША. Відповідний указ № 262/2010 24 лютого підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Як повідомляє офіційний сайт Президента, указ підписано відповідно до статті 131 Конституції України та статей 5 і 9 Закону України «Про Вищу раду юстиції».

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