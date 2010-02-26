КПУ вимагатиме розслідування ”зловживань” Ющенка на посту Президента

Фракція КПУ ставитиме питання щодо “негайного та всебічного розслідування зловживань службовим становищем та злочинного перевищення повноважень громадянином ЮЩЕНКОМ під час його перебування на посту Президента України”.

Про це заявив лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КПУ, П.СИМОНЕНКО нагадав, що за час перебування на посаді Президента В.ЮЩЕНКО “неодноразово, свідомо і брутально порушував закони України. Зокрема, потурав незаконній торгівлі зброєю, рейдерській приватизації підприємств і захопленню земельних угідь”. “Перебуваючи на посаді Президента, громадянин ЮЩЕНКО проводив злочинну політику руйнації державних інститутів та узурпації влади, політику неофашизації України, насаджував ідеологію печерного націоналізму, ксенофобії та релігійної ворожнечі. Всупереч здоровому глузду і нормам міжнародного права роздавав гітлерівським наймитам та їхнім послідовникам вищі державні нагороди”, - заявив П.СИМОНЕНКО.

Лідер КПУ зазначив, що Компартія неодноразово порушувала питання щодо імпічменту Президента України В.ЮЩЕНКА та притягнення його до відповідальності, в тому числі і кримінальної. Він зазначив, що В.ЮЩЕНКУ “вдавалося уникнути покарання, ховаючись за президентською недоторканністю”. “Відтепер цієї перепони для притягнення громадянина ЮЩЕНКА до відповідальності не існує”, - заявив лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що В.ЮЩЕНКО “має відповісти перед народом України за той політичний та соціальний геноцид, який він чинив під час свого президентства”.