В Одеському порту виявлено контрабандний «Трамадол»
11:24, 26 лютого 2010Право
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Майже півмільйона таблеток
В Одеському морському торгівельному порту міжвідомча група прикордонників, співробітників СБУ та митниці виявила майже півмільйона таблеток «Трамадолу».
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, препарат, який значиться як наркотичний засіб у затвердженому постановою Кабінету міністрів України переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, привезли в нашу країну з Індії.
Наразі проводяться відповідні слідчі дії, вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за статтею 305 Кримінального кодексу України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
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