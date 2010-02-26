В Одеському порту виявлено контрабандний «Трамадол»

В Одеському морському торгівельному порту міжвідомча група прикордонників, співробітників СБУ та митниці виявила майже півмільйона таблеток «Трамадолу».

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, препарат, який значиться як наркотичний засіб у затвердженому постановою Кабінету міністрів України переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, привезли в нашу країну з Індії.

Наразі проводяться відповідні слідчі дії, вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за статтею 305 Кримінального кодексу України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».