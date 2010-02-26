Янукович заслухав доповідь генпрокурора

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заслухав доповідь генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, генеральний прокурор доповів Президенту, як здійснюється нагляд за дотриманням законності «і що разом треба зробити, щоб закон в Україні виконувався на всіх рівнях».

Окрему увагу В.ЯНУКОВИЧ звернув на важливість проведення реформи судочинства.

В.ЯНУКОВИЧ звернув особливу увагу на виконання закону про підвищення соціальних стандартів. О.МЕДВЕДЬКО поінформував Президента про те, що Генпрокуратура передає в суд матеріали, оскільки Кабмін проігнорував уже 50 протестів Генпрокуратури. Глава держави розпорядився, щоб Генпрокуратура негайно вжила заходів стосовно чиновників, які не виконують закон.

Глава держави наголосив на проведенні спільної з Рахунковою палатою перевірки використання коштів Держбюджету-2009 та бюджетних коштів у поточному році – як внутрішніх, так і отриманих від Міжнародного валютного фонду.

Йшлося також про першочергові заходи із відшкодування ПДВ. Президент відзначив надзвичайну актуальність цього питання, зауваживши, що ПДВ повертається експортерам фактично у ручному режимі.

Окрему увагу Президент звернув на ситуацію зі сплатою податків. «Які підстави у Податкової (адміністрації) стягувати податки наперед за три місяці? Такого немає у світовій практиці, і я хотів би, щоб Генпрокуратура суворо стежила за дотриманням законності», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.