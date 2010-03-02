Більшість у Київраді саботує відміну приватизації двох ринків

Промерська більшість Київради саботує розгляд питання про відміну приватизації Житнього та Володимирського ринків.

Як повідомляє прес-служба Блоку Віталія Кличка, про це заявила заступник голови фракції Наталія НОВАК.

«Сьогодні о 10.00 повинно було відбутися засідання комісії Київради з питань власності. Проте на нього прийшли лише представники опозиції, зокрема, депутати від Блоку Віталія Кличка. Натомість жоден депутат від Блоку Леоніда Черновецького, який має більшість голосів комісії, не з’явився”, - сказала Н.НОВАК, зазначивши, що через це був відсутній кворуму і комісія не мала змоги розглянути питання відміни приватизації ринків.

За її словами, це вкотре говорить про те, що промерська більшість Київради не хоче відміняти приватизацію Володимирського та Житнього ринків.

“А всі публічні запевнення Олеся ДОВГОГО про готовність розглянути це питання – піар і затягування часу. Насправді влада не хоче йти назустріч киянам і працівникам ринку, попри те, що тисячі людей перебувають із самого ранку під стінами мерії, вимагаючи справедливого рішення Київради», - додала Н.НОВАК.

Як повідомляв УНІАН, розгляд питання про відміну приватизації приміщень зазначених столичних ринків Київрада мала розглянути у п’ятницю, 26 лютого ц.р., на засіданні сесії. Водночас, О.ДОВГИЙ поінформував депутатів, що різними фракціями підготовлено 5 проектів рішень і треба напрацювати єдиний консолідований документ, тому розгляд питання трохи відкладається. В той же час, на наполегливу вимогу депутатів фракції Блоку Кличка невідкладно прийняти рішення, що відміняє приватизацію, секретар Київради попросив їх включитися в голосування по інших питаннях порядку денного і запевнив при цьому, що без рішення щодо ринків сесія того дня не обійдеться. В результаті після тривалих наполягань з боку Блоку Кличка більшість в Київраді підтримала пропозицію, озвучену Блоком Литвина, розглянути відміну приватизації на окремому засіданні сесії, яке призначити на вівторок, тобто 2 березня.

Раніше, 3 лютого, Блок Віталія Кличка повідомив, що звернувся до контролюючих органів з проханням перевірити законність включення приміщень Володимирського і житнього ринків столиці до програми приватизації.

Коментуючи це звернення, заступник голови фракції Блоку Кличка, член постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг Н.НОВАК повідомила, що 29 жовтня 2009 року Київрада прийняла рішення № 541/2610 «Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки». Вона зазначила, що проект рішення був поданий з голосу, без пояснювальної записки та обговорення у комісіях і передбачає продаж з аукціону будівель житнього і Володимирського ринків.

22 лютого Прокуратура м.Києва повідомила, що опротестувала рішення ради про включення нежитлових споруд Володимирського ринку (вул. Горького, 115) і житнього ринку (по вул. Верхній Вал, 16) у перелік підприємств, які підлягають приватизації та продажу. Протест винесено за результатами перевірки, здійсненої за дорученням прокурора столиці Євгена БЛАЖІВСЬКОГО. Прокуратурою встановлено порушення вимог законів «Про приватизацію державного майна» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Протест підлягає обов’язковому розгляду в Київраді у встановлений законом десятиденний строк.

25 лютого спеціально створена за дорученням секретаря Київради Олеся ДОВГОГО робоча група з вивчення питання приватизації комунальних підприємств «Володимирський ринок» та «Житній ринок» прийняла рішення пропонувати депутатам Київради скасувати рішення про приватизацію приміщень зазначених ринків. Саме цей проект рішення на наступний день – 26 лютого) на засіданні сесії Київради Блок Кличко просив поставити на голосування.