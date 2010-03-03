Засуджено начальника відділу Білоцерківської податкової інспекції

Київ. 3 березня. УНІАН. Білоцерківський районний суд Київської області за хабарництво призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 25,5 тис. грн. і позбавлення права обіймати посади строком на два роки начальнику відділу Управління оподаткування фізичних осіб Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, у жовтні минулого року співробітники СБУ припинили протиправну діяльність цього посадовця, який налагодив схему стягування хабарів з приватних підприємців.

Здійснюючи контрольні перевірки, 33-річний податківець знаходив порушення у діяльності суб’єктів господарювання та вимагав у директорів приватних фірм хабарі за те, що до них не будуть застосовані визначені чинним законодавством податкові санкції.

Оперативники СБУ затримали посадовця у службовому приміщенні під час отримання хабара – 9 тис. грн.