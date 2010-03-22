Головою Вищої ради юстиції обрано Володимира Колесниченка

Члена Вищої ради юстиції Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА обрано головою ВРЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його обрання сьогодні на засіданні Вищої ради юстиції під час таємного голосування проголосувало 13 членів ВРЮ, 7 були проти.

Водночас, за Лідію ІЗОВІТОВУ, чиї повноваження були припинені через закінчення терміну перебування на посаді голови ВРЮ, проголосували: “за” – 7, “проти” – 13 із 20 присутніх членів Вищої ради юстиції.