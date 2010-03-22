Чехія скасувала вимогу про надання українцями меддовідок

Чеська Республіка скасувала вимогу про надання медичних довідок для отримання віз.

Про це повідомляється на сайті Посольства Чехії.

“У зв`язку зі змінами до постанови Міністерства охорони здоров’я Чеської Республіки до заяви на отримання візи строком понад 90 днів, довгострокового перебування, постійного проживання та зеленої карти для громадян України медичні довідки не вимагаються”, - зазначається в інформації.

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня 2009 року українці, які хотіли поїхати до Чехії на термін більше 90 днів, мали надати медичну довідку про те, що вони не хворі на СНІД, туберкульоз і сифіліс. Довідка мала бути перекладена чеською мовою і офіційно засвідчена.