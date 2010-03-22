Екс-голову РДА засуджено до 9 років ув’язнення

Апеляційним судом Києва підтверджено вирок Святошинського районного суду столиці та визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), і призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі конфіскацією всього належного майна колишньому голові Козелецької районної державної адміністрації Чернігівської області.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Крім того, брата посадовця, приватного підприємця, як співучасника злочину засуджено до трьох років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки і конфіскацією третини належного йому майна.

Як повідомлялося, кримінальну справу стосовно засуджених було порушено ще влітку 2007 року після того, як обох зловмисників затримали співробітники спецпідрозділу Служби безпеки „на гарячому” під час одержання чергової частини хабара у сумі 50 тис. дол.

У ході слідства з’ясувалося, що посадовець вимагав у керівника однієї з комерційних структур Києва 550 тис. дол. за виділення земельної ділянки загальною площею 12,76 га.

Отриману першу частину хабара - 150 тисяч доларів США чиновник переховував у свого брата. Ці гроші правоохоронці знайшли і вилучили під час обшуку у помешканні останнього.