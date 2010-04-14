На конференції Ради Європи обговорять свободу слова в Україні

15-16 квітня делегація України, на запрошення Ради Європи, прибуде до м.Тбілісі (Грузія) для участі в міжнародній конференції, присвяченій питанням свободи преси в Україні, Молдові та країнах Південного Кавказу.

Як повідомив Міністр юстиції України Олександр Лавринович, метою заходу є формування конкретних рекомендацій, спрямованих на сприяння становленню вільної преси відповідно до критеріїв та вимог Ради Європи.

Під час Конференції будуть обговорені виклики в галузі свободи слова в Україні, Молдові, Азербайджані, Вірменії, Грузії. Порушуватимуться питання безпеки журналістів та захисту свободи ЗМІ відповідно до європейських стандартів.

Українська делегація під час конференції планує порушити питання, пов’язані із законодавчим забезпеченням діяльності засобів масової інформації. Зокрема, за словами Міністра юстиції, Україну цікавить міжнародний досвід правового регулювання створення та діяльності засобів масової інформації.

З огляду на поставлені завдання, до складу делегації України увійшли представники Міністерства юстиції, інших державних органів, що опікуються питаннями засобів масової інформації, а також журналісти та представники неурядових організацій.

З європейського боку в конференції візьмуть участь доповідачі від ОБСЄ, що спеціалізуються на питаннях свободи ЗМІ, а також Асоціації європейських журналістів.