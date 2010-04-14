Проект юстиції для неповнолітніх в Україні піддадуть експертизі

Експерти Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) здійснять для України експертизу проекту Концепції з провадження в країні юстиції для неповнолітніх (ювенальної юстиції).

Про це йшлося 14 квітня під час прес-конференції у Києві відомого європейського правозахисника, екс-міністра юстиції Франції Робера Бадінтера. Прес-конференція відбулася в рамках візиту французького політика до України, який проводиться з метою привернення уваги до питань розвитку ювенальної юстиції та захисту прав дітей в Україні.

Як повідомила у ході прес-конференції голова робочої групи з впровадження системи ювенальної юстиції в Україні, заступник Міністра юстиції Валерія Лутковська, на сьогодні Україна очікує висновки ЮНІСЕФ щодо розробленого проекту Концепції. У разі надання позитивних висновків проект буде передано на затвердження Президенту України.

За словами Валерії Лутковської, проект розроблявся робочою групою при Міністерстві юстиції за участю громадських організацій, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав дитини, іноземних експертів, а також науковців. Проект передбачає кроки, спрямовані на захист прав неповнолітніх, зокрема, тих дітей, що переступили закон. Реалізація Концепції ювенальної юстиції, передбачатиме зміни законодавчого поля щодо захисту прав неповнолітніх, зміни в практиці правозастосування, а також освітні заходи для посадових осіб в Україні, які застосовуватимуть відповідні законодавчі акти.

Як зазначалося у ході прес-конференції, щороку в Україні неповнолітніми скоюється приблизно 15 тисяч злочинів. В країні функціонує 10 навчально-виховних колоній для неповнолітніх правопорушників, де перебувають близько 1,1 тис. засуджених. Також діють 32 слідчих ізолятори (СІЗО), в яких створені спеціальні секції для підлітків, які перебувають під вартою у період розслідування.