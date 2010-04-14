Суд вирішив, що голова Рахункової палати душу не втратив

Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 11 березня 2010 року визнано недостовірною інформацію, поширену УНІАН 7 жовтня 2009 року в матеріалі “Тимошенко натякає, що голова Рахункової палати продав душу за хабарі” в таких реченнях: “... мені шкода, що він так низько впав. Мені просто шкода, коли людина втрачає свою душу за хабарі”.