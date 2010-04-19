На Київщині перший заступник голови РДА вимагав 2,4 млн. грн.

У Київській області викрито першого заступника голови райдержадміністрації, який вимагав та отримав 2,4 млн. грн. хабара від приватного підприємця за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 9 га.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародних зв’язків МВС України.

Прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.