На Київщині перший заступник голови РДА вимагав 2,4 млн. грн.
17:50, 19 квітня 2010Право
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За виділення земельної ділянки площею 9 га
У Київській області викрито першого заступника голови райдержадміністрації, який вимагав та отримав 2,4 млн. грн. хабара від приватного підприємця за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 9 га.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародних зв’язків МВС України.
Прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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