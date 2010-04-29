Лозінському «світить» довічне ув’язнення

Генеральна прокуратура України обвинувачує колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у навмисному вбивстві, за яке передбачено покарання аж до довічного ув’язнення.

Про це газеті «Сегодня» (№ 94 від 29 квітня) повідомив заступник генерального прокурора Віталій ЩОТКІН.

За його словами, В.ЛОЗІНСЬКИЙ, якого раніше висунуто звинувачення у завданні жителю Кіровоградської області Валерію Олійнику тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, відповідатиме за більш жорсткою статтею 115 Кримінального кодексу – «Навмисне вбивство». Вона передбачає покарання до довічного ув’язнення включно. Рішення про перекваліфікацію справи було ухвалено вчора, повідомив видання В.ЩОТКІН.

«Досудове слідство завершено, - відзначив він. – Після закінчення ряду експертиз встановлено, що загибель Олійника настала в результаті цілеспрямованих, навмисних дій ЛОЗІНСЬКОГО, який проявляв при цьому особливу жорстокість. У зв`язку з чим звинувачення щодо нього висунуто в остаточній редакції, тобто з урахуванням перекваліфікації на 115-ту статтю КК України. Зараз розпочинається виконання ст. 218 КПК – ознайомлення ЛОЗІНСЬКОГО та інших учасників «сафарі» з матеріалами кримінальної справи», - відзначив заступник генпрокурора.

Він також повідомив, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ не визнає себе винним і відмовляється давати свідчення. «Однак вину його доведено у повному обсязі, і все залежатиме від того, наскільки продуктивно він має намір знайомитися з матеріалами звинувачення», - сказав В.ЩОТКІН.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 квітня, прес-служба Генеральною прокуратурою України повідомила про завершення досудового слідства щодо кримінальної справи проти В.ЛОЗІНСЬКОГО.

Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, скоєне способом, що має характер особливого катування, або скоєне групою осіб, а також з метою залякування постраждалого або інших осіб, або скоєне на замовлення, або таке, що призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.

Його було затримано у Києві 1 березня цього року.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід В.ЛОЗІНСЬКОМУ у вигляді арешту.

Екс-прокурор Голованівського району Є.ГОРБЕНКО і колишній начальник райвідділу міліції М.КОВАЛЬСКИЙ перебувають на підписці про невиїзд.