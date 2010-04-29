Кабмін пропонує дозволити проведення урядових засідань у скороченому складі

Кабінет Міністрів пропонує законодавчо визначити скорочений перелік членів уряду, які скликаються в оперативному порядку для проведення урядового засідання у разі виникнення в державі надзвичайних ситуацій.

Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, відповідні зміни до закону «Про Кабінет Міністрів України", що були розроблені Міністерством юстиції, ухвалені 28 квітня на засідання Кабінету Міністрів та передані на розгляд у Верховну Раду.

За словами Міністра юстиції, проект Закону розроблено з метою забезпечення оперативного вирішення Кабінетом Міністрів питань, пов’язаних з необхідністю вжиття заходів для запобігання виникненню аварій, катастроф, стихійного лиха чи ліквідації їх наслідків, інших питань невідкладного характеру.

З цією метою Кабінет Міністрів пропонує запровадити проведення засідань Уряду за участю Прем’єр-міністра, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, Міністра економіки, Міністра фінансів, Міністра юстиції, Міністра внутрішніх справ, Міністра оборони, Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністра Кабінету Міністрів України.

Міністр юстиції наголосив, що запропоновані зміни не обмежують участі у таких засідання інших членів Кабінету Міністрів України – вони мають право брати участь у всіх без винятку урядових засіданнях.