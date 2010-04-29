Мобільні телефони із ”сірого” списку відключать через три місяці

Київ. 29 квітня. УНІАН. Мобільні телефони, які були в ”сірому” списку більш як три місяці, будуть відключені без додаткового попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Українського державного центру радіочастот (УГЦР).

УДЦР повідомляє громадян, які мають намір придбати мобільні телефони, що купувати потрібно лише ті мобільні термінали (зокрема, мобільні телефони GSM-модеми, пристрої автоматики, прилади сигналізації, які мають у своєму складі GSM-модуль), коди ІМЕІ яких внесені до узагальненої бази даних Українського державного центру радіочастот. Жодні заяви про відміну відключення ”сірих” мобільних телефонів не мають законних підстав.

Над механізмом припинення обслуговування абонентів, легальність походження телефонів яких не встановлена, сьогодні працюють НКРЗ, УДЦР і оператори стільникового зв`язку.

Як тільки будуть вирішені технічні питання, всі мобільні термінали, які перебували у ”сірому” списку бази даних УДЦР більш як три місяці, будуть відключені без додаткового попередження, говориться в повідомленні УДРЦ.

Нагадаємо, якщо телефон потрапив до ”сірого” списку (не зареєстрований в базі даних як легально ввезений до України, але й не перебуває в чорному списку – крадений тощо), власник такого засобу, перш за все, одержить (або вже одержав) повідомлення від оператора мобільного зв`язку з попередженням про припинення обслуговування цього телефону через три місяці. З настанням цього терміну відключення телефонів здійснюватиметься без додаткового попередження.