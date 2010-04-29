Янукович знову звільнив Станік з посади судді Конституційного Суду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА, текст якого оприлюднений на сайті глави держави.

Президент ухвалив зазначене рішення у зв`язку з поданням заяви С.СТАНІК про відставку відповідно до пункту 9 частини п`ятої статті 126 Конституції України та статті 43 Закону України “Про статус суддів”.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Президент В.ЯНУКОВИЧ поновив С.СТАНІК на посаді судді КС, скасувавши указ попереднього глави держави Віктора ЮЩЕНКА, яким останній відмінив свій указ про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України.