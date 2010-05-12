Литвин не підписуватиме постанову про створення ТСК щодо “Межигір’я”
Через завершення терміну її діяльності
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не підписуватиме постанову про створення парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування причин передачі у приватну власність Віктору ЯНУКОВИЧУ резиденції в урочищі ”Межигір’я”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання, відповідаючи на звинувачення народного депутата від НУ-НС Юрія КАРМАЗІНА у непідписанні відповідної постанови.
В.ЛИТВИН пояснив, що постановою передбачено, що ТСК має діяти до 28 квітня 2010 року, і термін діяльності цієї комісії вже давно завершився. ”Тому немає чого підписувати. Комісія не матиме жодних повноважень”, - сказав спікер.
Як повідомляв УНІАН, постанова про створення відповідної ТСК у ВР була ухвалена 28 січня 2010 року. В той же час голова ВР В.ЛИТВИН не підписав її, оскільки члени фракцій Партії регіонів та КПУ не направили своїх представників для роботи в цій комісії.