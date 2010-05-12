Литвин не підписуватиме постанову про створення ТСК щодо “Межигір’я”

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не підписуватиме постанову про створення парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування причин передачі у приватну власність Віктору ЯНУКОВИЧУ резиденції в урочищі ”Межигір’я”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання, відповідаючи на звинувачення народного депутата від НУ-НС Юрія КАРМАЗІНА у непідписанні відповідної постанови.

В.ЛИТВИН пояснив, що постановою передбачено, що ТСК має діяти до 28 квітня 2010 року, і термін діяльності цієї комісії вже давно завершився. ”Тому немає чого підписувати. Комісія не матиме жодних повноважень”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, постанова про створення відповідної ТСК у ВР була ухвалена 28 січня 2010 року. В той же час голова ВР В.ЛИТВИН не підписав її, оскільки члени фракцій Партії регіонів та КПУ не направили своїх представників для роботи в цій комісії.