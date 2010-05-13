МОП і МКП критикують проект Трудового кодексу

Міжнародна організація праці (МОП) і Міжнародна конфедерація профспілок (МКП) критично оцінюють проект нового Трудового кодексу через підхід до питання соціального діалогу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив член генеральної ради МКП, міжнародний секретар польської профспілки «Солідарність», член місії МКП в Україні з прийняття Федерації профспілок України (ФПУ) до складу МКП Анджей АДАМЧИК.

За словами голови Конфедерації вільних профспілок України (КВПУ), народного депутата України Михайла ВОЛИНЦЯ, норми про соціальний діалог, передбачені в проекті Трудового кодексу, також закладені в законопроекті про соціальний діалог. Він також зазначив, що бюро експертів МОП не впевнено в тому, що деякі статті цього законопроекту не будуть упередженими і не встановлюватимуть монополію на дію окремих профспілкових організацій.

«Треба, щоб цей новий законопроект (про соціальний діалог – УНІАН) не виключав участі в соціальному діалозі партнерських і представницьких організацій, а також їх участі в переговорах про колективні договори», - вважає А.АДАМЧИК.

Водночас, як стверджує М.ВОЛИНЕЦЬ, ФПУ «відторгає участь КВПУ в спільному представницькому органі». «Є всі підстави для виключення ФПУ з МКП. Це питання я винесу на розгляд конгресу у Ванкувері (міжнародний конгрес профспілок, який почнеться наприкінці червня ц.р., – УНІАН)», - сказав він.