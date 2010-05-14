Кримінальну справу проти Тимошенко замовило її ж оточення?

Порушення кримінальної справи проти Юлії Тимошенко може бути замовленим її близьким оточенням. Таке припущення зробив заступник голови партії «Народна влада», народний депутат України Геннадій Задирко в передачі "Актуальне інтерв`ю" в ефірі однієї з радіостанцій.

«Я не виключаю, що Тимошенко викликали до Генеральної прокуратури по справі 2004 року, щоб створити прецедент переслідування владою опозиції, і я не виключаю, що ініціаторами цього були люди з БЮТ», - вважає Задирко.

На його думку, кримінальне переслідування Тимошенко може бути піар-ходом з метою формування з неї образу жертви і підняття таким чином її рейтингу.

Водночас нардеп зазначив, що «і без цього у Контрольно ревізійного управління є багато матеріалів про економічні порушення уряду Тимошенко».

Як відомо, Генеральна прокуратура України відновила кримінальну справу 2004 року проти Ю.Тимошенко за спробу хабара суддям Верховного суду за звільнення з-під варти її родичів.

Тоді помічник Тимошенко Володимир Боровко звернувся до ГПУ з заявою про те, що лідер БЮТ дала йому 125 тис. доларів для передачі суддям, щоб ті винесли рішення про звільнення з СІЗО колишніх керівників корпорації ЄЕСУ. Крім того, В.Боровко надав ГПУ відеозапис своєї розмови з Тимошенко на цю тему.

Сама вона заперечувала факт такої розмови, називала це фальсифікацією влади, однак тодішня експертиза підтвердила справжність відеозапису.

10 червня 2004 року ГПУ зробила подання до Верховної Ради України, але парламент відмовив у знятті депутатської недоторканності з Ю.Тимошенко. А у 2005 році, після приходу до влади Віктора Ющенка й самої Ю.Тимошенко, справа була закрита.