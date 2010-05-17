На Волині жінка-фельдшер вбила свого новонародженого сина
17:25, 17 травня 2010Право
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А тіло викинула…
У Волинській області працівники міліції затримали фельдшера, яка вранці 5 травня задушила свого новонародженого сина, а тіло викинула на сміттєзвалище.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 33-річну жінку було затримано в результаті оперативно-розшукових заходів.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.
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