«За Україну!» вступилася за депутатів опозиції, яких переслідує прокуратура

Партія «За Україну!» висловлює рішучий протест проти кримінального переслідування опозиційних народних депутатів України Андрія ПАРУБІЯ та Юрія ГРИМЧАКА.

Як йдеться у переданій УНІАН заяві голови партії В’ячеслава КИРИЛЕНКА, ”порушення кримінальної справи проти ПАРУБІЯ і ГРИМЧАКА є відвертою спробою залякати патріотичні сили».

«Ці дії стоять в одному ряду з переслідуванням і побиттям учасників демонстрацій протесту проти антиукраїнських дій влади, перешкоджанням у проведенні мирних акцій протесту, рішенням суду про заборону представникам партії «За Україну!» проводити мирні заходи протесту, спробами запровадження цензури”, - підкреслюється в заяві.

При цьому партія «За Україну!» вимагає від чинної влади припинити фабрикацію кримінальних справ проти вказаних осіб, ”як і будь-яких інших представників опозиції, які 27 квітня протидіяли порушенню української Конституції та стали на захист національних інтересів України”.

Водночас В.КИРИЛЕНКО, звертаючись від імені партії до керівництва прокуратури, вимагає притягнути до кримінальної відповідальності представників коаліції, ”які напали на сектори опозиційних депутатів під час засідання 27 квітня, захоплювали чужі робочі місця та по-звірячому били своїх колег-депутатів тільки за те, що вони захищали власні політичні погляди”.

Як повідомляв УНІАН, кримінальні справи стосовно Ю.ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ порушила прокуратура Києва 14 травня за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків.

Кримінальну справу стосовно опозиційних депутатів було порушено в рамках розслідування кримінальної справи за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України 27 квітня у Верховній Раді.

Довідка УНІАН. 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України. (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).