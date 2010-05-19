Майно „Авіаліній України” намагалися вивезти контрабандою до Панами

Прокуратура Київської області виявила факт незаконного відчуження у 2008 році службовими особами ВАТ „Авіакомпанія „Авіалінії України” обладнання повітряного судна загальною вартістю понад 500 тис. грн. та контрабанди вказаного майна.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті прокуратури області, зокрема, службовими особами державного акціонерного товариства до договору купівлі-продажу повітряного судна неправомірно було укладено додаткову угоду, в яку внесено завідомо недостовірні відомості про продаж вказаного вище державного майна та вартість планеру повітряного судна ТУ-154М. На виконанням умов додаткової угоди дане майно безоплатно передане у власність компанії, зареєстрованої у Республіці Панама.

У подальшому повітряне судно ТУ-154М було переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю його справжньої вартості та наявності на ньому незаконно відчуженого з державної власності додаткового обладнання.

При цьому службові особи Бориспільської митниці, які здійснювали митне оформлення експорту вказаного повітряного судна, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, під час митного огляду повітряного судна не виявили встановленого на ньому додаткового обладнання, що призвело до контрабанди незаконно відчуженого державного майна.

За вказаними фактами прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст.201 та ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.