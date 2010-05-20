У ДПАУ підтверджують інформацію про те, що сестра Парубія вимагала хабар

У Державній податковій адміністрації підтверджують інформацію про те, що сестра народного депутата від НУ-НС Андрія ПАРУБІЯ Олена вимагала хабар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови ДПАУ, начальник Податкової міліції Віктор ШЕЙБУТ сьогодні на брифінгу.

«Інформація про вимагання грошей надійшла в наше управління внутрішньої безпеки... Спільно з правоохоронними органами було проведено оперативні заходи і на сьогодні одержано дані про те, що було вимагання», - відзначив В.ШЕЙБУТ.

За його словами, всі матеріали було передано в Генеральну прокуратуру, «яка порушила кримінальну справу за статтею «отримання хабара».

Як повідомляв УНІАН, 18 травня А.ПАРУБІЙ, щодо якого прокуратура порушила кримінальну справу у зв`язку з подіями в парламенті 27 квітня, заявив, що у Львові була заарештовано його рідну сестру Олену. Він відзначив, що дізнався від джерел про те, що її звинувачують в отриманні хабара в 2 тисячі доларів.

Пізніше в міліції повідомили, що сестру А.ПАРУБІЯ Олену, яка працює в одній з районних податкових інспекцій Львова, звинувачують в отриманні хабара.

Увечері того ж дня заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН в ефірі “5-го каналу” заявила, що Олену ПАРУБІЙ звільнено з-під варти.

”Я не знаю, з чим пов`язане затримання сестри А.ПАРУБІЯ, мені говорили, що там якась кримінальна справа, але ми зробили все, аби її випустили з-під арешту і щоб не було жодних підозр у тому, що десь існують якісь спроби за брата мстити сестрі”, - сказала вона.

”Нехай правоохоронні органи з`ясовують, що там відбулося, чи був там хабар, в якому її звинувачують, чи не було”, - сказала Г.ГЕРМАН.