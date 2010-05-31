УНП вимагає звільнити суддів, що скасували героїзацію Бандери та Шухевича

Українська народна партія вимагає від Вищої ради юстиції розглянути питання про звільнення із займаних посад суддів Донецького окружного адміністративного та Донецького апеляційного адміністративного судів, які прийняли рішення скасувати укази колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про надання звання Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Як повідомили у прес-службі партії, про це заявив керівник юридичного департаменту Секретаріату УНП Андрій РОМАНЧУК, коментуючи інформацію голови Вищої ради юстиції, що найближчим часом за результатами перевірок планується звільнення з посад майже 300 суддів.

За словами А.РОМАНЧУКА, «ці донецькі судді свідомо порушили присягу, виконавши політичне замовлення».

«Розглядаючи позов людей, інтереси яких не були пов’язані з указами Віктора ЮЩЕНКА, донецькі суди грубо порушили законодавство України, а також перевищили власні повноваження, поставивши власні політичні уподобання вище закону», - наголосив представник УНП. Він вважає, що «люди, які це вчинили, взагалі не мають права працювати в судовій галузі, тим паче очолювати основні суди Донецької області: їх звільнення і моральне засудження повинно стати справжнім уроком для всіх українських суддів у всіх регіонах України».

«Лише звільнивши всіх без винятку недобросовісних суддів, Вища рада юстиції доведе, що вона керується лише Конституцією та законами України. У протилежному випадку, в теперішній Україні доведеться забути про складову частину демократичного суспільства – незалежну судову гілку влади», - підсумував А.РОМАНЧУК.