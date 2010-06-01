В Україні буде створено систему кримінальної юстиції для неповнолітніх

Міністерством юстиції скасовано наказ щодо створення робочої групи з розробки проекту Концепції розвитку ювенальної юстиції в Україні. Натомість Міністром юстиції Олександром Лавриновичем видано наказ про створення робочої групи з розробки проекту Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні та затверджено склад указаної робочої групи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Метою впровадження системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх є удосконалення превентивної та профілактичної роботи з метою запобігання вчиненню дітьми злочинів та інших правопорушень, а також створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх правопорушників для їхньої ресоціалізації та соціальної реінтеграції.

Ознайомитися з проектом Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх можна на сайті Мін’юсту.

Передбачається, що впровадження системи кримінальної юстиції має сприяти розвитку відновного правосуддя щодо дітей. Планується, що вирішення правових конфліктів за участю дітей відбуватиметься шляхом зосередження уваги на відшкодуванні заподіяної потерпілим шкоди, залучення громади до вирішення конфлікту за умови активної участі сторін у процесі відновлення порушених відносин, примиренні та розробленні угод між потерпілими і правопорушниками щодо бажаних результатів та відшкодувань.

Попередній наказ Мін’сту щодо створення робочої групи по розробці проекту Концепції розвитку ювенальної юстиції в Україні скасовано у зв’язку з підписанням вищезазначеного наказу.