Депутати внесли проект постанови про звільнення Могильова

Народні депутати – члени НРУ внесли до Верховної Ради проект постанови про звільнення Анатолія МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, голова Народного Руху України, голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК на засіданні Комітету ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування представив відповідний проект Постанови.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що політико-правовими підставами для звільнення А.МОГИЛЬОВА з посади є його заяви у ЗМІ, у яких він, “цинічно виправдовуючи судимості Віктора ЯНУКОВИЧА як політичні репресії того часу, наважився заявити, що Герой України, в’язень сумління Вячеслав Чорновіл нібито відбував своє покарання за кримінальною статтею, оскільки, як тепер виявляється, у Радянському Союзі не було політично репресованих. Так, само нинішній міністр внутрішніх справ наважився виправдовувати злочини сталінського режиму – депортацію кримськотатарського народу 1941-1944 років - та публічно звинуватив кримських татар у співпраці з нацистами”, йдеться у повідомленні.

Крім того, Б.ТАРАСЮК наголосив, що жорстка реакція з боку МВС на мітинги опозиції 27 квітня, яку А.МОГИЛЬОВ, до того ж, запропонував «виселити» за околиці Києва, “свідчить про поступове перетворення Міністерства внутрішніх справ у репресивну машину часів Радянського Союзу, основним завданням якої було придушення політичних опонентів”.

“Все це є яскравим свідченням ставлення міністра до принципів демократії, правової держави та громадянського суспільства. У демократичній, правовій державі, така людина не може обіймати посаду міністра внутрішніх справ”, - наголосив лідер НРУ.