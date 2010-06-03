Депутати Парубій і Гримчак заявили відвід голові Печерського райсуду

Адвокати народних депутатів Андрія ПАРУБІЯ та Юрія ГРИМЧАКА (НУ-НС) заявили відвід голові Печерського райсуду Києва Інні ОТРОШ, яка розглядає їхнї скарги на порушення проти них кримінальних справ у зв’язку з подіями 27 квітня у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання вони надали сьогодні під час судового засідання.

Мотивуючи це клопотання, адвокати висловили думку, що суддя упереджено може поставитись до розгляду справи. Зокрема, вони зазначили, що свого часу депутати А.ГРИМЧАК та А.ПАРУБІЙ не голосували за призначення І.ОТРОШ суддею безстроково.

У зв’язку з цим судове засідання перенесено до 10 червня.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів України Ю.ГРИМЧАКА і А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).