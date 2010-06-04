На Донеччині заступник начальника управління юстиції вимагав хабарі

У Донецькій області викрито заступника начальника одного з управлінь юстиції, який вимагав та отримував хабарі від місцевих жителів за зняття арешту з нерухомого майна та автотранспорту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, задокументовано вісім фактів отримання підозрюваним хабарів на суму понад 50 тисяч гривень.

Підозрюваного затримано. Міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.