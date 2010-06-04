На Донеччині заступник начальника управління юстиції вимагав хабарі
12:31, 04 червня 2010Право
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За зняття арешту з нерухомого майна
У Донецькій області викрито заступника начальника одного з управлінь юстиції, який вимагав та отримував хабарі від місцевих жителів за зняття арешту з нерухомого майна та автотранспорту.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, задокументовано вісім фактів отримання підозрюваним хабарів на суму понад 50 тисяч гривень.
Підозрюваного затримано. Міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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